Graciana Peñafort volvió a desmentir a Clarín por la Conadep de periodistas

La abogada Graciana Peñafort desmintió un editorial de Clarín con "información falsa y tergiversada" sobre la Conadep para periodistas.

Bajo el título "La Conadep para periodistas ya está operando", el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, intentó involucrar al juez Alejo Ramos Padilla en una supuesta maniobra del kirchnerismo para perseguir periodistas, pero Peñafort desbarató la operación.

A través de su cuenta de Twitter, la abogada elaboró un hilo muy detallado con las fallas informativas de la nota y dejó mal parado al medio ultramacrista.

2.Afirma Roa que es raro que un juez federal le pregunte a un editor por los supuestos vinculos del diario con espias. A mi no me parece tan raro si el falso espia era consultado no solo por Santoro, sino que daba entrevistas en TN y sus dichos tomados como ciertos. pic.twitter.com/zLMMKihPNG — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

4. IMPUTADO y Y declarado REBELDE porque se niega a concurrir a brindar declaracion indagatoria amparandose en sus fueros como fiscal.

Y para que sepas Ricardo, en los ultimos tiempos salieron muchos detenidos de la causa cuadernos. Eso paso porque el fiscal Stornelli da el OK — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

"Afirma Roa que es raro que un juez federal le pregunte a un editor por los supuestos vínculos del diario con espías. A mi no me parece tan raro si el falso espía era consultado no solo por Santoro, sino que daba entrevistas en TN y sus dichos tomados como ciertos", apuntó Peñafort.

Y agregó: "Luego continua Roa señalando que Ramos Padilla esta buscando afectar la causa cuadernos y, agrega en el parrafo siguiente que lo que busca el juez es incorporar a Stornelli a la causa. Voy a recordarte Ricardo que Stornelli YA esta IMPUTADO en esa causa".

6. Y por cierto, la reunion en Pinamar fue donde planificaron Stornelliy D´alessio entre otras cosas, como hacerle una camara oculta a Jose Ubeira, abogado de Thomas. Curiosamente Stornelli omitio por varias horas reconocer la existencia de esa reunion. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

8. El codigo procesal dice clarito que "Si se ignora o duda en que circunscripción se cometió el delito, será competente el tribunal que prevenga en la causa." (Art. 38.) Y por eso es competente Ramos Padilla, porque fue el juez que primero intervino pic.twitter.com/ABaK7C6TEJ — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

Además, recordó que Stornelli no sólo está imputado sino también "declarado REBELDE porque se niega a concurrir a brindar declaración indagatoria amparándose en sus fueros como fiscal". "Y para que sepas Ricardo, en los últimos tiempos salieron muchos detenidos de la causa cuadernos. Eso paso porque el fiscal Stornelli da el OK, Y da el OK porque es su manera de rectificar las tropelías que el, junto con el inefable Bonadio cometieron en esa causa", resaltó.

En esa línea, recordó los vínculos del fiscal con D'Alessio y la reunión ocurrida en Pinamar que "curiosamente Stornelli omitió por varias horas reconocer la existencia de esa reunión", a la vez que defendió la competencia del juez en el caso que Roa intentó cuestionar: "En el juzgado de Ramos padilla esta la grabación entera de la extorsión que hizo D´alessio a Etchebest cuando volvían de Pinamar. Y por eso la causa quedo radicada en Dolores. Y sobre la competencia de Ramos Padilla, son ya 3 instancias que confirmaron".

10. Y el envio Necochea de la parte de Porcaro.

Antes de opinar sobre competencias, te recomendaria leer el codigo procesal penal y la teoria de la Ubicuidad. Que la Corte viene considerando desde 1967 al menos... digo, para que no informes con errores conceptuales severos. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

12. Y añado, hay delitos por los que el juez Ramos Padilla imputo a Santoro, pero no lo procesó porque consideró que habia que investigar mas. La diferencia enorme entre buenos jueces como Ramos Padilla y jueces horribles como Bonadio, que procesan sin pruebas. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

"El código procesal dice clarito que 'Si se ignora o duda en que circunscripción se cometió el delito, será competente el tribunal que prevenga en la causa' (Art. 38.) Y por eso es competente Ramos Padilla, porque fue el juez que primero intervino", remarcó.

Y disparó: "Antes de opinar sobre competencias, te recomendaría leer el código procesal penal y la teoría de la Ubicuidad que la Corte viene considerando desde 1967 al menos... digo, para que no informes con errores conceptuales severos".

14.Ramos padilla no es un juez del kirchnerismo, entiendo que tengas que decir eso para intentar fundar en algo tu absurda y corporativa posicion. Pero no es cierto. Y que la Camara de mar del plata sea de justicia legitima es parte de tu mismo discurso capcioso, Ricardo. pic.twitter.com/oo893LwUIn — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

16. Sobre el informe requerido a la comision provincial de la memoria, primero te quiero recordar que la preside Pérez Esquivel, premio novel de la paz y que de derechos humanos sabe mas que vos y yo. Que lo compares con lo que hacia la dictadura es realmente ofensivo — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

Asimismo, Graciana también criticó que "es falso" que el periodista Daniel Santoro haya sido procesado sin pruebas, "porque en lo que respecta al grado de certeza que exige un procesamiento, pruebas había y de sobra".

"Ramos padilla no es un juez del kirchnerismo, entiendo que tengas que decir eso para intentar fundar en algo tu absurda y corporativa posición. Pero no es cierto. Y que la Cámara de Mar del Plata sea de justicia legitima es parte de tu mismo discurso capcioso, Ricardo", lanzó también.

18. La comision no es un tribunal Roa, es un reconocido organismo de Derechos humanos que solo hace una pericia. Juzgar, juzgan los jueces. Me parece terrible - y horrible- tener que explicarle a un periodista con tu trayectoria este principio tan basico de un estado republicano pic.twitter.com/FCnWL06ito — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

20. Tambien escribio varias notas. Y durante la investigacion de la causas de dolores se encontraron multiples documentos elaborados por D´alessio y con info usada por Stornelli y Santoro contra...De Vido y Baratta!!! — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

En tanto que le recordó al periodista que la investigación de Ramos Padilla fue ratificada "por la Jueza Ledezma y el Juez Yacobucci", ambos nombrados por Mauricio Macri.

Además, defendió al premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien también fue apuntado por Roa en su editorial.y remarcó que la comparación con el accionar de la Dictadura es "realmente ofensivo".

22. Por ejemplo, los jueces ilegalmente espiados por el Gobierno de Macri y que investiga Canicoba corral, pueden presentarse como querellantes. ¿me explico?

De ultima habria que decirles a los falsos espias que no se vayan de mambo como se fue D´alessio. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

24.Y al dar infomacion falsa o tergiversada, no me afectas a mi especialmente, pero tenes que saber que estas vulnerando de modo terrible el pacto entre los lectores de Clarin y el propio Clarin. Que claramente es de mayor jerarquia y valor que la defensa corporativa de Santoro. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 13, 2019

"La comisión no es un tribunal Roa, es un reconocido organismo de Derechos humanos que solo hace una pericia. Juzgar, juzgan los jueces. Me parece terrible - y horrible- tener que explicarle a un periodista con tu trayectoria este principio tan básico de un estado republicano", enfatizó.

Y sentenció:".Y al dar información falsa o tergiversada, no me afectas a mi especialmente, pero tenes que saber que estas vulnerando de modo terrible el pacto entre los lectores de Clarín y el propio Clarín. Que claramente es de mayor jerarquía y valor que la defensa corporativa de Santoro".