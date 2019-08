Graciana Peñafort destrozó la nota de un periodista de Clarín y desnudó una mentira contra Boudou

La abogada Graciana Peñafort desmintió una nota de Ricardo Roa publicada en el diario Clarín, donde acusaba al ex vicepresidente Amado Boudou de falsificar documentos de su auto para evitar pagarle la mitad de todos los bienes ganaciales a su ex mujer.

"Dice Roa que Amado falsifico los datos del auto para no pagarle la mitad a su mujer. Pero como no leyo ni un poquito la causa, no se entero que Amado le pago la mitad de todos los bienes ganaciales a su ex mujer en el año 1997, cosa que quedo acreditada en el expediente", afirmó Peñafort.

1. Me encuentro con una nota que claramente considero injuriosa de Ricardo Roa sobre Amado Boudou. Aca la nota que llamare "de mierda" , porque hoy no tengo ganas de tener buenos modales y porque no se me ocurre otra manera de llamar esa nota, digna de un pasquin de mala muerte — Graciana Peñafort (@gracepenafort) August 31, 2019

"La ex mujer de Boudou parece que "se habia olvidado" que Amado le habia pagado lo que correspondia y que ella habia firmado la conformidad. Pero aparecio el documento de dicha firma, extraviado por muchos años y la ex mujer tuvo que reconocer que era cierto", aseguró la abogada en referencia de la nota que lleva el título "¿Qué pasará con el castigo de la corrupción?".

Peñafort explicó que la ex esposa de Boudou ni siquiera hizo el reclamo ante la Justicia por este juicio por el documento que había firmado en conformidad. "No investigar nada de lo que vas a publicar Ricardo Roa, habla del tipo de periodista que sos.Y te hace decir cosas que no son ciertas, sobre personas que estan hoy en prision -preventiva, porque la sentencia no esta firme. y que no pueden defenderse.Y eso tambien habla de vos", cerró la abogada contra Roa.