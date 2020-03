Golpearon a la instagramer Dani "La Chepi" para robarle el celular

Dani "La Chepi" vivió un mal momento cuando enviaba un mensaje en la calle: un motoquero quiso robarle el celular y, al ver la resistencia de la influencer, la golpeó en la cara.

“Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, explicó Daniela Viaggiamari, frente a cámara.

Luego comparó, en medio de un ataque de llanto ante la impotencia de lo ocurrido: “Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”.

“En realidad estaba mandando un mensaje al productor del teatro. No se puede creer, salir con el culo en la mano a la calle”, reveló en otra publicación sobre la situación que le tocó atravesar. “Salí a comprarme dos miseras empanadas”, argumentó la joven.

Más allá del hecho, Dani "La Chepi" trató de bajarle el tono al hecho inseguridad que transitó y reflexionó: “Yo cuando me quede sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás... algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.

De todos modos, fiel a su estilo, terminó por publicar una humorada sobre el intento de robo e se filmó con un amigo y dos madres de unas compañeras de su hija mientras aguardaba la salida de las niñas.