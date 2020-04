Ginés González García: "Ya tenemos más de 9 mil unidades de cuidados intensivos"

El Ministro de Salud, Ginés González García despejó todas las dudas con respecto a los insumos que Argentina adquirió de China y reveló como son los controles que tienen todos los insumos.

El titular de la Cartera de Salud le respondió a Osvaldo Bazán, quien intentó hacer enojar al ministro, y le explicó cómo son los insumos que se adquirieron al Gobierno chino al decir que "el proveedor grande es China, pero que se compraron a todos partes del mundo".

Después de haber explicado por qué se le compró a China, Ginés González reveló que "las compras se hicieron a través de la Embajada China" y que en todos los casos "nuestras delegaciones consulares, sobretodo en Shanghai se ha movido mucho". Por otro lado, contó que "no solo los barbijos, sino que también respiradores, reactivos y otras cosas si no está autorizado no ingresa".

En ese mismo sentido, Ginés explicó que "afortunadamente" no ha pasado como les ocurrió a Estados Unidos, España o Gran Bretaña que han tenido que devolver productos. Finalmente, cerró cualquier tipo de operación al explicar que "ya hay arriba de 9 mil camas" que están preparadas para enfrentar la pandemia con sus respectivos respiradores.