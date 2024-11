El folklore argentino, atónito por lo que se supo de La Sole: "No tiene"

La Sole alegró a sus fans por lo que publicó en sus redes.

Soledad Pastorutti está en auge, ya que hace solo días ganó un Latin Grammy por su material discográfico Raíz Nunca Me Fui, junto a Niña Pastori y Lila Downs. En ese contexto, la artista sorprendió a sus fans con un lanzamiento que muchos esperaban.

La cantante oriunda del pequeño pueblo santafesino de Arequito está en una etapa nostálgica de su carrera, tras lanzar un disco de nuevas versiones de sus clásicos, titulado Que Sea con Suerte, en alusión a la frase que el locutor de Cosquín le dijo cuando tenía apenas 15 años y se subió al escenario mayor de ese festival que la hizo famosa a nivel nacional.

De ese modo, Pastorutti continúa con la nostalgia a flor de piel y decidió lanzar una serie de videos de sus nuevas interpretaciones de sus canciones. Una de ellas vio la luz hace dos días y en un reciente posteo de Instagram La Sole invitó a sus fans a que vayan a su canal de YouTube a ver el videoclip completo, donde se la puede ver interpretar su track Adonde Vayas.

La canción se trata de una balada que Pastorutti grabó en su disco que lleva el mismo nombre que el track, lanzado al mercado en 2004, cuando ella tenía 23 años de edad y ocho de carrera. "Este destino no tiene final, llévame a donde vayas! El video completo ya disponible en mi canal de YouTube", escribió Soledad.

La Sole en vivo.

La emoción de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

La Sole habló de su recorrido musical

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".