Germán Garavano coincidió con Alberto Fernández y pidió "revisar caso por caso las prisiones preventivas"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que -tal como plantea el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández- deben revisarse caso por caso las prisiones preventivas dictadas durante los últimos años. Además reconoció que "un sector importante de la población se expresó en contra del gobierno por la situación económica".

"La prision preventiva siempre tiene que ser la última opción, nosotros propusimos regularlo", y coincidió con el candidato del Frente de Todos: "Como dijo Alberto Fernández, creo que hay que analizar caso por caso de las prisiones preventivas".

"Macri hoy está concentrado en estabilizar la situación y que los argentinos sufran lo menos posible", sostuvo Garavano.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Garavano aseguró: "No veo un traspaso de mando anticipado. Eso no le haría bien a la Argentina". Además agregó: "La interna tuvo un resultado muy contundente pero hay que esperar a las elecciones generales, esa es la elección que vale".

Expresó: "Los mayores de 70 años deberían cumplir prision domiciliaria", y subrayó de cara al futuro de las causas judiciales, luego de las elecciones: "La Justicia tiene que guiarse por la ley y no por las elecciones".

Por último, opinó sobre las denuncias judiciales contra Mauricio Macri: "Las denuncias contra Macri no son por corrupción sino por abusos de autoridad", y concluyó: "No le asigno importancia a las denuncias penales contra Macri. No debería estar preocupado por sus causas porque no tienen demasiado sustento, igual no me corresponde a mí poner las manos en el fuego por el Presidente".