Gerardo Morales elogió a Alberto Fernández en la UIA y se mostró cercano a sus objetivos

Los resquemores quedan de lado a la hora de posicionarse de la mejor manera de cara a los próximos cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Así lo hizo saber el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, quien se mostró afín a objetivos propuestos por el representante del Frente de Todos.

En el marco del acto de la Unión Industrial Argentina (UIA), la periodista Liliana Franco consultó que políticas le solicitarían al presidente electo tras su asunción. Allí Morales, quien ya había elogiado el llamado a la conformación de un Consejo Económico y Social – idea mencionada en los debates presidenciales previos a la elección -, fue enfático: “me sentaría con Alberto y le tiraría 20 ideas para que hagamos muchas cosas”.

“Tomo como positivo el consenso que planteó el presidente, Raúl Alfonsín ya lo propuso en 2002. Lo único que le pediría es que no nos ponga la pata en la cabeza, la minería es una de las actividades que más derrama, no le modifiquemos las reglas. Tengamos cuidado porque genera trabajo, riqueza y la venida de dólares. No da para tirar de la soga”, afirmó el gobernador jujeño.

En ese sentido, Morales aseguró tener un diagnóstico preciso de las desigualdades estructurales que le quitan competitividad a las industrias a medida que se alejan del centro del país.

Junto al radical también estuvo presente Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén. En el caso del mandatario de la provincia rica en hidrocarburos, el eje de la relación con Fernández fue planteado en base a cómo explotar la potencialidad del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los factores clave en materia energética.