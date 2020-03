Furioso, Alejandro Fantino insultó en vivo a los famosos que no cumplen cuarentena por coronavirus

A dos días de retornar a la televisión argentina en la conducción del ciclo Fantino a la tarde, Alejandro Fantino se mostró furioso al aire. En medio de su programa le dedicó unas palabras a aquellos referentes mediáticos y figuras públicas que no respetan la cuarentena.

En diálogo con Jonatan Viale, quien se encontraba al frente de su programa radial de La Red, se refirió a la suspensión del fútbol por el avance del coronavirus y a la polémica que se generó por la decisión.

En ese sentido, aclaró que "no hay nada más ejemplificador que el fútbol". "Si vos seguís jugando, le estás diciendo a la sociedad que no pasa nada. Y realmente me shockea que mucho referente importante del deporte o de la sociedad, no ponga las pelotas sobre la mesa y no dé el ejemplo", apuntó. Y agregó: "Este es el momento de dar el ejemplo".

"Si vos toda tu vida estuviste llenándote los bolsillos con la guita que te da del otro lado el que te está viendo, que te da su confianza. Vos le decís: 'Comprate este jabón' y el tipo lo compra, si vos estuviste toda tu vida pateando una pelota de fútbol, metés un gol y todos te idolatraron, cobrás 25 millones de pesos de sueldo y tenés autos importados, aviones privados y yates. Si en el momento de dar el ejemplo, no lo das, sos un sorete. No hay otra palabra, sos un sorete. No le voy a poner nombre propio a esto", acotó furioso.

Sin dar nombres propios, aclaró que son estas urgencias las que dejan en evidencia a estas personas. "La verdad es que este tipo de situaciones saca los soretes a flote. En todo sentido: hay un sorete en el edificio, en el barrio privado, en la villa, en el club. Hay un sorete dando vueltas por ahí. ¿Sabés lo que pasa? Que si fuera en otra circunstancia, no me jode, ni me cambia la vida. Si te dicen: 'No podés entrar con el perro al edificio', y lo hacés igual y mea, bueno. Pero en esto me matás a mi viejo, ¡sorete!", gritó.

"Si vos no das el ejemplo, como referente social que sos, seas deportista, del espectáculo, de la política o de la religión, si no das el ejemplo, sos un sorete. Y me estás matando a mi viejo, a mi vieja, a un amigo o a un familiar. A un próximo o a un prójimo. Por eso pongo el foco en el fútbol, porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener. Por eso lo tiro sobre la mesa para que lo charlemos", concluyó.