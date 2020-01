Furiosa pelea entre los periodistas de TN Guillermo Lobo, Lorena Maciel y Adrián Ventura por el caso Nisman

Guillermo Lobo, Lorena Maciel, y Adrián Ventura parecen no atravesar el mejor momento entre ellos al frente del noticiero de TN. Esta vez protagonizaron un intenso cruce por el documental de Alberto Nisman que publicó Netflix.

"Aparece suicidado un día antes de declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fuertísima. Apareció muerto, cuando digo suicidado es a propósito", sostuvo Ventura, en un mensaje que no se alinea con la posición que adoptó el Grupo Clarín sobre el supuesto asesinato del fiscal.

En ese momento apareció Maciel dispuesta a enfrentarse con su compañero: "Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo concluye en que se quitó la vida, que no había elementos para indicar que se trataba de un asesinato". Por su parte, Ventura respondió: "Si vos cada causa la acomodas de acuerdo al tiempo político de un gobierno, no va a ser creíble nunca".

"Pero (Diego) Lagomarsino te diría, no dejemos acomodada la causa a los tiempos de Macri. ¿Por qué los tiempos de Macri son la pura verdad y no la pericia de la Corte?", sentenció su colega, y continuó: "El tema Nisman nació mal. Pero ni vos ni Guille ni yo somos jueces para decir Nisman se suicidó o a Nisman lo mataron. Si está 100% probado que se pisoteó todo, ¿por qué no enjuician a la fiscal? Muchos hablan pero pocos avanzan con una acusación. Sino parece una charla de café".

Ventura quiso adjudicarse el haber criticado el accionar de Fein, pero Maciel lo cruzó: "Bueno, entonces andá y hacé la denuncia penal".

Lobo finalizó la discusión y sentenció: "Un segundo porque sino esto no va a conducir a nada".