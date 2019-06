Funcionario gato: hizo una transmisión en Facebook pero olvidó sacarle el gracioso filtro

Vincular a un político con un gato dejó de ser una mera metáfora para convertirse en realidad. El episodio ocurrió en Pakistán, cuando un ministro brindó una conferencia de prensa y la transmitió en vivo vía la página de Facebook oficial pero hubo un error: se olvidaron de quitarle el filtro y comenzaron a aparecerle orejitas de felino.

El insólito hecho tuvo lugar el 14 de junio y el protagonista fue Shaukat Yousafzai, un Ministro pakistaní, durante una rueda de prensa. De pronto, al funcionario comenzaron a salirle orejas de gato, así como a uno de los asesores. Rápidamente un usuario hizo capturas de pantalla y lo subió a Twitter: "La imagen positiva de Pakistán se está promoviendo a través de una conferencia de prensa transmitida en vivo en Facebook con un filtro de gatos a los ministros de la provincia de KP".

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe

La respuesta oficial no se hizo esperar y emitieron un comunicado para explicar lo ocurrido: "Ayer, durante una rueda de prensa organizada por el ministro de información de KP, Shaukat Yousafzai, los espectadores vieron un 'filtro de gato' que fue eliminado a los pocos minutos".

El video ya no está disponible pero en el documento oficial se explicó que "el comité disciplinario investigó el asunto de primera mano y concluyó el incidente como un error humano cometido por uno de nuestros voluntarios". Para que ésto no vuelva a ocurrir, aseguraron, "se han tomado todas las medidas necesarias para evitar este incidente en el futuro, con un gran énfasis en la aplicación estricta de SOP y el protocolo para la cobertura en vivo por parte de los equipos de tierra".

"Clarification Notification"



Pakistan tehreek e insaf social media team is deemed to be the pioneers of social media in Pakistan. We not only price power cells in bringing Pakistani politics to internet but also feel content in setting high standards of SOPs#PTISMT

1/4 pic.twitter.com/oMPTu88LZ1