FMI: Se va David Lipton, el principal aliado de Macri para lograr el megaendeudamiento

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, informó a través de las redes sociales la salida de David Lipton, uno de los directivos que más colaboró, junto a Christine Lagarde, en el otorgamiento del préstamo a la Argentina por más de U$S 57.000 millones. Tras el fracaso de Mauricio Macri, ambas autoridades hoy se encuentran fuera.

"Estoy profundamente agradecido con David Lipton, el primer subdirector gerente adjunto del FMI, por su inestimable servicio a nuestros miembros y a la economía mundial a través de su experiencia y conocimientos sobresalientes. Gracias", comunicó la titular del FMI en su cuenta de Twitter.

Lipton dejará su cargo "a fines de febrero en el contexto de los cambios que hará (el Fondo) al equipo de liderazgo", según informa el comunicado publicado por el FMI. De esta manera finaliza la carreta de directivo "con más años de servicio, un puesto que asumió en septiembre de 2011".

El comunicado finaliza con la información de que la búsqueda de su reemplazante comenzará en un corto tiempo.

