Feroz enfrentamiento entre dos facciones de la barra de Chacarita antes del partido con Tigre

La barrabrava del Club Atlético Chacarita Juniors siempre se ha caracterizado por ser una de las más violentas y peligrosas del fútbol argentino. De hecho, en la previa del partido ante Tigre (en el que el 'Funebrero' cayó 3-0), un nuevo y lamentable suceso dejó en evidencia a estos individuos que sólo se dedican a sembrar pánico: entre dos facciones, montaron una violenta pelea con corridas y armas de fuego.

Para el partido de esta tarde. A tener en cuenta! pic.twitter.com/iag384najy — Chacarita Juniors (@ChacaOficial) November 11, 2019

Los vecinos de la zona de Villa Maipú, ubicada en el partido de General San Martín (donde se ubica el estadio de Chaca), debieron refugiarse en sus hogares ante el violento episodio que se desarrolló en las calles del barrio. Los organismos de seguridad intercedieron con balas de goma para apaciguar las acciones y detuvieron a 98 individuos pertenecientes a ambos sectores de la barra implicados.

El desglose de los detenidos, llamativamente, no corresponde en su mayoría a la pelea desatada en las calles de San Martín: fueron sólo 14. Los 84 restantes terminaron tras las rejas por querer entrar al clásico con el 'Matador' sin entrada. La Policía de la Provincia de Buenos Aires no informó heridos, aunque lo sucedido podría haber pasado a mayores. La causa fue intervenida por la UFI N° 6 y el Juzgado Correccional en turno del Departamento Judicial San Martín.

Un dato no menor es que, antes del encuentro y mediante las redes sociales, desde Chacarita le solicitaron a sus hinchas no asistir al estadio con armas blancas y de fuego. ¿Hacía falta aclarar? Parece que la sugerencia no tuvo efecto en gran parte de este sector violento.