Fernando Bravo usó a Alberto Fernández y mintió para atacar a Cristina Kirchner

Alfredo Bravo es uno de los tantos comunicadores macristas que expresan su antikirchnerismo de la forma más rabiosa. Tanto, que hasta mintió para hacer enojar a sus seguidores.

Bravo, en su programa de radio, realizó un comentario en el que se refirió al acto administrativo por el cual Cristina Kirchner se hizo cargo del Poder Ejecutivo tras el viaje de Alberto Fernández a Israel.

"El Presidente de la Nación se trasladó al Instituto Patria para firmar el libro para que la señora se haga cargo de la Presidencia de la Nación", mintió. Esto es fácil de corroborarlo al ver la imagen en la que CFK firma el libro. Allí se ve que quien lo sostiene es otra persona.

En ese momento, enojado, arremetió con violencia: "No me vengan a decir que ella no tiene influencias y que no hace lo que se le canta". Y finalizó: "Todo el mundo tiene que arrodillarse ante sus exigencias y porqué no decirlo ante sus caprichos".