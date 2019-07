Fernández Meijide criticó al Gobierno por el "servicio cívico": "Me recuerda al caso Carrasco"

La ex integrante de la Alianza Graciela Fernández Meijide, opinó sobre el proyecto que plantea el gobierno nacional para instaurar un "Servicio Cívico Voluntario" y criticó la medida del Gobierno nacional. Meijide cuestionó que esté a cargo de la Gendarmería y se busque reemplazar a la escuela en su rol para educar a jóvenes vulnerables.

"La Gendarmeria no debería tener a cargo la tarea del servicio civico. Esto intenta reemplazar las funciones del colegio. Los chicos deberían estar en el colegio, no en el servicio civico", disparó la ex funcionaria en diálogo con FM Futurock.

Fernández Meijide aseguró que "la idea es que con el servicio cívico los jóvenes tengan algún tipo de atención y contención", y agregó: "El servicio militar obligatorio le enseñó a leer y a escribir a muchísimos jóvenes". En este sentido, remarcó: "Esto me rememoró el caso Carrasco porque fue el fin de una época, y uno quisiera que haya sido efectivamente el final del servicio militar", y expresó: "El destino de un chico hasta los 18 años tiene que ser el colegio, puede ser que esto tenga que ver con una cuestión electoral".

Por otro lado, volvió a sentar posición con respecto al caso de Santiago Maldonado: "Por el desarrollo final del caso Maldonado uno no puede responsabilizar a la Gendarmeria", y criticó a la Policía: "La policía en general está mal entrenada, usan mal el arma de fuego".



Por último, opinó sobre las declaraciones de Elisa Carrió con respecto a "revisar los juicios de los militares condenados injustamente": "Coincido con Carrió en que hay que revisar juicios injustos a militares condenados. Si los hubo, que se revisen".