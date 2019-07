Felipe Solá: "Axel Kicillof es un rockstar"

Felipe Solá apoyó la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof y dijo de manera contundente: "Kicillof es un rockstar".

En una entrevista concedida en los estudios de El Destape Radio, el dirigente se refirió a los distintos temas de la agenda pública y el actual contexto político y social. En ese sentido, afirmó que "no es negociable una reforma laboral" y destacó que "Smartmatic es un tema serio y me da miedo como a todos. Lo peor que podemos hacer es pensar que no puede pasar, porque es posible. Tenemos que tomar los recaudos necesarios".

Del mismo modo, y con perspectiva en el próximo Gobierno, Solá aseguró que “si te metes con las tarifas estas mejorando el salario real, de igual manera que lo anunciado por Alberto sobre los remedios de los jubilados". Y profundizó: "El valor del gas convencional escaló en dólares de manera fenomenal con la política de Aranguren".

"El crecimiento de la producción y el consumo si es algo que podemos cambiar rápidamente, y eso es algo que la gente tiene que saber", advirtió Felipe. Y también analizó la candidatura de Lammens en Capital: "La Ciudad es compleja y dios dirá si la fórmula elegida es la correcta. Tenemos que recuperar la pelota, que es recuperar al que no está con vos".