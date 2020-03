Federico D'elia reveló secretos de Los Simuladores a cambio de que sus seguidores se queden en sus casas

El actor Federico D'Elia volvió al ruedo como en un capítulo del histórico programa Los Simuladores y elaboró una estrategia tuitera para que sus seguidores respeten la cuarentena por el coronavirus. A cambio de que acaten las medidas de Presidencia, el actor reveló intimidades y secretos de la serie que conquistó el corazón de los argentinos. Mario Santos lo hizo de nuevo.

Bajo el lema "YoMeQuedoEnCasa" muchos artistas se sumaron a la iniciativa, pero pocos establecieron contacto con sus seguidores, alentándolos para que también cumplan las medidas. La ingeniosa idea de D'elia fue celebrada por los seguidores de Los Simuladores, que pudieron deleitarse con anécdotas y secretos del rodaje. "Si se quedan en casa, les cuento tonterías y anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores ", arrancó en su Twitter y, por un largo rato, fue respondiendo una a una las preguntas de los tuiteros.

Se le ocurrían a Szifrón, muchos fueron sus profesores o compañeros de trabajo, etc. En españa se llamaban Santos-Jota (Ravenna)-Medina-León (Lampone) https://t.co/nPT7Lw0M5n — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

"¿Por qué tenés bigotes en el piloto y en el resto de la serie no?", quiso saber uno de los seguidores. Y la respuesta no tardó en llegar: "Estaba grabando Campeones en Polka y mi personaje usaba ese bigotito. Pasó casi un año y medio para empezar a grabar Los Simuladores, así que chau bigotito". Otro le preguntó "¿Quién es el más dotado futbolísticamente de los cuatro?", a lo que Federico D'elia tuiteó "Creo que Martín (Seefeld). Diego (Peretti) también. Según él, si se dedicaba, jugaba en las Selección Argentina".

El actor reveló, además, que si bien muchos lo identifican con el papel de Mario Santos, no hay muchas similitudes entre él y su personaje. "Antes de hacer de Santos, no conocía el té earl grey, no me gustaban ni me gustan los habanos, no hablaba ni hablo ningún idioma, apenas el español. Tampoco usaba anteojos, ahora sí", afirmó.

A partir del programa @SeefeldMartin se hizo fan de las mascarillas de pepino, todos los días se pone una. #Lossimuladores https://t.co/CdEiBTWPsv — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

Escrita y dirigida por Damián Szifron, la serie emitida por Telefe contaba las aventuras de un equipo conformado por cuatro hombres muy diferentes que se encargaba de buscar soluciones creativas y arriesgadas a los problemas de sus clientes. Con el tiempo, el ciclo se convirtió en un programa de culto y fue repetido por la emisora en más de una oportunidad. Se ha especulado con un retorno de la serie más amada por los argentinos y todas las miradas apuntan a Netflix como posible ejecutor del ansiado deseo.

Los mejores tuits de Federico D'elia:

Varias pero en el cap 1, que lo hicimos nosotros sin el canal, mientras grabábamos en el bar (Cabrera y Arévalo) se escuchó una explosión y automáticamente se cortó la 💡, uno de los nuestros había cortado un cable (nos colgábamos)y dejamos a la 🍎 sin 🧻💡. #Lossimuladores https://t.co/YHBPPS5kMu — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

Szifrón y también el poema del zoológico 🤣 #Lossimuladores https://t.co/0Q00LRQipp — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

Nos llegó carta documento del museo por eso, si mal no recuerdo, se puso una aclaración al final del cap. También llegó carta doc de Marvel x el capítulo “El vengador infantil” , tuvimos que ir a reunirnos a sus oficinas les quería robar todos los muñecos, ja. #Lossimuladores https://t.co/mhqcOZBhwT — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

Real no, inventado si. Estábamos grabando en un barco (cap NASA) y cuando terminamos prendo el teléfono y tenía un msje. de mi vieja para ver si estaba bien porque en la radio decían que Peretti me había pegado y me había dejado inconsciente. #Lossimuladores https://t.co/bNHtPpMBzB — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020

No. Aprovecho para decir que estéticamente este es mi capítulo preferido. #Lossimuladores https://t.co/YyWy937hBO — Federico D'Elia (@fededelia1) March 18, 2020