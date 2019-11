Exclusivo: El video donde la Sociedad Rural amenaza a Alberto Fernández con un levantamiento

"Que nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima". Esa es la amenaza contra el presidente electo Alberto Fernández que comenzaron a hacer circular en un video sectores agropecuarios ligados a Cambiemos. En un claro mensaje intimidatorio a pocas semanas de que asuma el Frente de Todos, agregaron: "estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad y en cada pueblo estamos conectados y alertas para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva".

Según pudo saber El Destape, detrás de la "advertencia" de tono golpista está el todavía ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural Argentina. En las imágenes se pueden ver varios carteles de Juntos por el Cambio y de marchas a favor de Mauricio Macri. El objetivo es evidente: obligar al Presidente para que no implemente medidas que puedan afectar sus intereses, en particular la aplicación de retenciones o modificación del esquema tributario para el sector.

El video de 58 segundos enuncia: "marchamos con respeto y paz en más de 200 ciudades y puntos de encuentro" pero señala que "no alcanzó" porque "las urnas eligieron a Fernández". Si bien dicen que trabajarán "por el bien del país" y utilizan la frase de rigor sobre "respetar el resultado" de la elección, el mensaje tiene un claro tinte antidemocrático.

El mensaje firmado por una agrupación denominada "Campo más Ciudad", que creó sus cuentas en redes sociales en noviembre de este año y que utiliza el hashtag #GuardianesDeLaRepública. Distintas fuentes consultadas por El Destape coinciden en señalar a Etchevehere como el responsable de la jugada, junto con algunas sociedades rurales y en combinación con personas de cadenas como Maizar y Acsoja, entre otras. El circuito comienza por los que producen los insumos, semillas, productos químicos, maquinaria; sigue con el productor o el pool, y termina en la agroindustria y/o la exportación. El financiamiento para la realización del video y su difusión estaría vinculada también a estos sectores, los vendedores de biocidas y semilleros.

Entre los puntos que consideran medidas "autoritarias o abusivas", resaltaron lo que entienden como "delirios como una justicia militante, la reforma agraria, la persecución a la prensa" que los "encontrará juntos y más fuertes que nunca". Por eso, remataron: "Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes y el saqueo les decimos NUNCA MÁS".

Según publicó El Destape este fin de semana, en su discurso de asunción, Fernández anunciará un paquete de medidas que apuntan a mejorar la situación económica de los argentinos. En ese paquete se incluiría una reforma tributaria que contemple un aumento de retenciones al agro, mayores impuestos para las grandes fortunas y beneficios para las inversiones productivas, especialmente las PyMEs.

El video hace recordar a lo que ocurrió con la famosa resolución 125, que durante el primer mandato de Cristina Kirchner dispuso la aplicación de retenciones móviles, lo que disparó el levantamiento de las patronales agropecuarias y la realización de un inédito lockout contra el gobierno democrático.