Ex FMI repudia la negativa del préstamo a Venezuela

Luego de la negativa para otorgarle un préstamo, el ex director para Argentina del FMI Héctor Torres repudió la actitud del organismo para con Venezuela. La entidad que preside Kristalina Georgieva denegó un crédito en medio de la crisis por el coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Torres aseguró que “no es tiempo para debatir la legitimidad del gobierno de Venezuela” y aseguró que “el FMI debería aceptar la solicitud de Maduro”. En ese sentido, agregó: “los venezolanos ya están emigrando masivamente. Si el virus no está contenido allí, se propagará con ellos”.

This is not the right time to discuss who is Venezuela's legitimate government.The IMF should accept Maduro's request. Venezuelans already are emigrating massively. If the virus is not contained there it will spread with them. https://t.co/ELWCqKZ4eZ