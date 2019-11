Evo Morales sobre los medios de comunicación: "Fueron parte del golpe de Estado"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, apuntó contra los medios de comunicación por haber formado parte del golpe de Estado que lo obligó a dejar el poder y sostuvo que los usuarios de las redes sociales también formaron parte de la operación en su contra.

"Muchos medios de comunicación y las redes sociales fueron parte del golpe de Estado. Acerca de los muertos en la represión no informan nada. De tantas agresiones a los movimientos sociales no informan. Solo se manejan con mentira como siempre", afirmó Evo Morales.

El dirigente pidió que los medios de comunicación estén del lado de la información y de la educación. "Sin embargo como sus sueños son parte de la oligarquía están al servicio de esta clase de golpes", expresó Evo Morales en una entrevista en el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio.



"Pasará a la historia, las nuevas generaciones deben buscar, cómo la derecha son golpistas. porque dan golpes de Estado cuando no pueden ganar democráticamente", afirmó Morales.

Acerca del desempeño de la OEA agregó: "No puedo creer que la OEA se sume al golpe, esa madrugada mediante la Cancillería quise comunicarme con Luis Almagro, pero no se dejó comunicarse. Al suboficial, al técnico que tenían en Estados Unidos, les pedí que paren ese informe, porque ese informe va a incendiar, va a traer muertos y heridos. Con la auditoría, la OEA se sumó al golpe. En la madrugada del domingo me comuniqué con la OEA y les dije que con ese informe van a incendiar Bolivia y van a haber muertos. Los muertos que tenemos son responsabilidad de la OEA".

Evo Morales recordó que el informe de la OEA no establece que haya habido fraude, sino que muestra dudas sobre el triunfo en primera vuelta.

El presidente electo afirmó que se fue de Bolivia para evitar que exista una matanza. "El 10 de noviembre la Policía se sumó al golpe de Estado. El domingo renunciamos no por cobardes, sino porque grupos violentos, grupos vandálicos armados, comenzaron a tomar a autoridades como gobernadores, alcaldes de las ciudades, tomaron sus casas, amenazaron con quemarlos, con tomar a sus esposas y a sus hijos. Los amenazaban con quemar sus casas", sostuvo.

"No nos permitieron continuar con nuestra revolución democrática y cultural", manifestó el presidente.

"Un día antes de mi renuncia quemaron la casa de mi hermana en Oruro. A familiares, a dirigentes sindicales en Potosí, en Sucre, en todas las ciudades de Bolivia. Yo dije renuncio para que paren de quemar las casas de mi familia, de mis compañeros. Renuncio para que pare la violencia ejercitada por la derecha. Hasta ese momento cuidamos la vida"