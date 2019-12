Evo Morales participó de la marcha de los jueves con la Asociación Madres de Plaza de Mayo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció al pueblo argentino y a los organismos de derechos humanos por la lucha "contra la dictadura" que lo arrebató de la jefatura de Estado de su país. El dirigente se reunió con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la histórica Plaza.

"Agradezco a las Madres por recibirme. Ellas son reconocidas en todo el mundo por defender la vida y la democracia, es lo que han hecho acá, durante tantas marchas y tantos años", dijo en su discurso desde la carpa que la Asociación monta cada jueves en esta Plaza para realizar su histórica ronda.

Morales llegó a la Plaza de Mayo poco después de las 15.30 y se encontró con manifestantes que portaban banderas de Bolivia, wiphalas de siete colores y pancartas con consignas que condenaban al gobierno de facto de Jeanine Áñez. La multitud, identificada con el MAS boliviano y el Frente de Todos, se abalanzó sobre el dirigente para saludarlo.

En medio del tumulto, Evo llegó a la carpa donde lo recibió Hebe. Cuando quiso sumarse a la ronda, alrededor de la Pirámide de Mayo, no pudo hacerlo por la cantidad de personas que se acercaron a mostrarle su acompañamiento por lo que, después de caminar unos metros, debió volver al punto de partida.

En un mensaje a los presentes, condenó a "los grupos fascistas que frenaron el proceso democrático y de cambio" que gobernaba Bolivia y destacó: "Con los sectores populares de Argentina luchamos por la vida, la democracia y la Patria Grande. Gracias por acompañar nuestra lucha contra la dictadura".

Para mí ha sido un orgullo participar junto a #MadresDeLaPlazaDeMayo en la marcha N° 2.176, ellas son las grandes defensoras de la vida y la democracia. Agradezco a instituciones de DDHH, al pueblo y al gobierno argentino por acompañar la lucha contra la dictadura en #Bolivia. pic.twitter.com/r2h8srAj7m — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 26, 2019

Bonafini, por su parte, retó a los manifestantes que impidieron que Morales se sumara a la ronda: "Es una vergüenza y son unos maleducados. Parece que no saben escuchar y no nos dejaron marchar. Venimos a la Plaza para eso. Evo necesita manos y compañeros que lo ayuden, no cholulos que se vengan a sacar fotos".

La referente de los derechos humanos advirtió que Bolivia es parte de la Patria Grande por la que lucharon sus hijos, "pero hay una dictadura impuesta por Estados Unidos que va a llamar a elecciones, ojalá que el pueblo se pueda expresar".