Evo Morales no descarta ser candidato en Bolivia: "Lo evaluaremos"

El derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, reveló que le propusieron ser candidato a diputado o senador y que lo están analizando. Asimismo destacó que "está en duda que haya un proceso electoral limpio" y afirmó que "que la lucha del pueblo se vaya a imponer depende mucho de sus resultados. Yo estoy casi seguro de que ganaremos las elecciones".

"En mi departamento me han pedido ser candidato a diputado nacional o senador. Todo dependerá del municipio donde he vivido: Cochabamba. Hace tiempo pensé dejar la política, porque nosotros ganamos la elecciones y lamentablemente nos robaron. Incluso teniendo en cuenta el informe de la OEA. Tenía pensado ir a Cochabamba. Pero ahora me han provocado y tendré que responder con la política", sostuvo.

El ex presidente sostuvo que no ocuparía otro cargo público que no sea electo por el pueblo.

Sobre las elecciones en Bolivia, Evo señaló en una entrevista en El Destape Radio: "Hay un compromiso de ONU y otros organismos para que las elecciones transcurran limpias". Asimismo destacó que "el pueblo no se equivoca. Un poder económico sin capitalismo es posible" y puntualizó que "nuestro único delito es demostrar que la igualdad es posible. Nuestras políticas económicas fueron un ejemplo para todo el mundo".

"Nuestras políticas han sido paridas por los movimientos sociales, lo que hicimos fue poner en práctica las propuestas de los movimientos sociales", indicó Morales.

Además reflexionó que "hemos ampliado el aparato productivo, era muy importante compartir experiencias con Cristina. Teníamos un lindo plan con rumbo al bicentenario" y concluyó que "la derecha hoy está dividida. Nunca pensaron en Bolivia. Piensan al Estado como una empresa, saquear, esa es la diferencia con nuestro proyecto político".

El dirigente contó sus días en Argentina y afirmó que aún no mantuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández: "No nos hemos reunido todavía. No lo molesto a Alberto Fernández porque sé que al inicio de un gobierno hay que organizar".