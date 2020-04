Estrenos de cine: Hacer la vida, las buenas intenciones no siempre tapan baches

Las mujeres de "Hacer la vida" esconden verdades, deseos y anhelos profundos que atraviesan sus existencias. Verdades que las desgarran y no las dejan en paz. A primera vista, esta premisa resulta atractiva, uno podría imaginarse un drama enrevesado, complejo. La realidad no acompaña las expectativas y, pese figuras como Srta Bimbo o la reconocida Luisa Kuliok, la cinta de Alejandra Marino no levanta vuelo y se estanca en parlamentos melodramáticos y sosos.

Lucy (Bimbo) quiere escaparse al Sur, Mónica (Victoria Carreras) desea ser madre y lo canaliza en el cuidado obsesivo de su perro, La Rusa (Raquel Ameri) sueña con dar clases de natación mientras espera a un marido que nunca llegará. Y así siguen las historias cruzadas de este grupo heterogéneo que, por razones del azar o el destino, se encuentran y desencuentran. Esta "película teatral" tiene un problema de base que arrastra durante todo la trama y no permite el disfrute placentero: se siente forzada.

En "Hacer la vida" los relatos no encuentran su cauce y se olvidan rápido, como los parlamentos recitados sin convicción alguna. Algunas problemáticas que toca Alejandra Marino, la cineasta, son coyunturales y pueden funcionar como enganche si no fuese por el nulo efecto emotivo que provocan en el espectador. No hay rasgos dramáticos que interpelen y las actuaciones desparejas exacerban la incorrección.

A "Hacer la vida" le falta potencia. No arranca. Quizás el único cruce digno es el protagonizado por Lucy y su madre temperamental, a cargo de Luisa Kuliok: en esa secuencia yace una magia estimulante que devuelve la atención. El resto, una terrible pena.