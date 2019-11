Escándalo en San Juan por un video parodia del nazismo en una escuela

Un escándalo que tuvo alcance mundial se desató en San Juan luego de que un grupo de alumnos de 4to año de la Escuela Modelo, uno de los más prestigiosos colegios privados de la provincia, difundiera el video sobre el nazismo, con el que pretendía integrar conocimientos adquiridos en Historia, cuya curricula se basaba en los contextos de guerras mundiales.

Fue una alumna la que posteó en su cuenta de Facebook el material con el que había aprobado la materia bajo la calificación 9 (nueve) lo que desató la indignación entre los usuarios de la red social. El video es una “parodia” realizada con la música de la canción estadounidense “Barbie Girls” adaptada y subtitulada.

“Soy una chica Nazi, en un mundo Nazi. Ellos viven en guetos, es fantástico”, traduce la primera parte de la letra, cuya dramatización va complicando cada vez más el panorama. “Tú debes comportarte o morirás”, se escucha mientras una de las alumnas abre el horno de la cocina. “Imaginación, estás en nuestra Nación. Vamos judíos, vamos a los campos”, concluye la primera estrofa. Luego, imágenes guionadas más aún elocuentes. La representación de personas discapacitadas y homosexuales cayendo a una pileta, le pone más picante al antisemitismo que pretendieron mostrar. “Soy un negro judío en un mundo horrible, pégame, hazme cosechar, soy tu muñeco”, otra de las líneas reflejadas. La figura de Hitler como el dominante que los somete es contundente “tú eres mi muñeco, sígueme, obedéceme”, dice.

El video no tardó en difundirse por cada rincón de la provincia y levantó la polémica ese mismo día. Cuando los medios locales lo dieron a conocer, desde el Ministerio de Educación no tardó en llegar un comunicado oficial al respecto, asumiendo la intervención del gabinete competente e informando la separación del cargo de la docente que aprobó semejante tarea y el sumario administrativo para la institución con el fin de hallar a los responsables y aplicar las sanciones pertinentes.

Mientras tanto, desde el INADI manifestaron: “Hemos tomado intervención como organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y junto con la Sociedad Israelita de San Juan, la DAIA Filial San Juan y las autoridades y directivos de la Escuela Modelo estamos trabajando en acciones reparadoras y positivas para poder, desde la educación en la Diversidad, construir valores que nos guíen como sociedad y deconstruir la naturalización de prácticas y discursos que nos llevan a la banalización o tratamiento inadecuado de temas tan sensibles como fue el flagelo del Holocausto”. Esta actuación fue de oficio ya que la denuncia por parte de la Sociedad Israelita fue radicada en la mañana de este lunes contra las autoridades del colegio.

Por su parte, la directora de la institución, Carina Suárez, había explicado que la intención de la docente fue aceptar el trabajo como una “sátira”, cuya calificación de 9 fue errónea e irresponsable. La docente, cuya identidad no trascendió, fue separada de su cargo el mismo sábado. Asimismo, explicó que no dieron por terminada la tarea, ya que deberán presentar un nuevo informe explicando la aberración del holocausto y mostrando su consciencia por el hecho trascendido. También, adelantó que el año que viene, ese grupo de alumnos deberá trabajar con las colectividades durante todo el ciclo lectivo. “Los chicos tienen varios compañeros judíos y no comprendieron cuánto los afectaban con ese video”, dijo la directora.

Aunque todos los mecanismos se aceitaron de inmediato, nada fue suficiente para detener la noticia. Este lunes, las portadas de los principales diarios de varias partes del mundo se hicieron eco de lo ocurrido, como lo hizo "The Times of Israel", "The Jerusalem Post", "Ynetnews", "Haaretz", "Arutz Sheva", entre otros.