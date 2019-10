Escándalo en Anses: el Gobierno cambia una resolución para dejar en el cargo a funcionarios macristas

El Gobierno está en retirada y toma medidas desesperadas: el viernes pasado, por la noche, modificó una resolución para dejar a funcionarios macristas en la Anses durante la gestión de Alberto Fernández. Se trata de puestos políticos que hasta la víspera de las elecciones estaban atados a la suerte del director ejecutivo del organismo, que suele renunciar con los cambios de gestión. El intento de estabilidad laboral para jerárquicos se contradice con las oleadas de despidos que generó Cambiemos desde que llegó al Ejecutivo, incluso dentro del organismo previsional.

Con la flamante resolución 266/2019, dio marcha atrás a la resolución 2/2016, que había propuesto crear una planta política. Así, retrotrajo la situación a la de 2015. “Déjanse sin efecto las cláusulas estipuladas en las resoluciones específicas del personal de carrera, designado, reubicado, en cargos de conducción y puestos de conducción convencionados, durante la vigencia de la Resolución 2 de fecha 7 de enero de 2016, correspondientes a la transitoriedad y cese en el cargo de pleno derecho”, rezó el documento.

La decisión del director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, sin embargo, sí le dio estabilidad a los funcionarios del organismo previsional nombrados en su gestión para que no estén obligados a renunciar cuando el titular de la entidad deje su cargo el 9 de diciembre. El escrito, al que accedió El Destape, fue firmado el viernes pasado a las 20.14.

Quedaron excluidos del beneficio el secretario de Legal y Técnica, Martín Valiente, el secretario general y el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ambos cargos desempeñados por Alejo Maxit, y el subdirector ejecutivo de Administración, Federico Braun.

Desde la Anses le intentaron bajar el tono a la medida. “La resolución última no cambia la situación laboral de nadie. Todos estaban y están bajo contrato de trabajo”, indicaron a El Destape. En el organismo resaltaron que no existe el concepto de planta permanente, ya que no se trata de empleo público sino que se enmarca en la Ley de Contrato de Trabajo. Los sindicatos que representan a los empleados del organismo discrepan.

“Todos los demás puestos políticos incorporados durante la gestión macrista, a partir de ahora, son planta permanente del organismo”, denunciaron desde SECASFPI. El gremio reclama la “inmediata derogación” de la resolución.

En un comunicado titulado “La doble moral de Cambiemos”, la comisión directiva del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), informó que este lunes, “después de una jornada cívica extraordinaria, donde la ciudadanía le dijo basta al Gobierno de Mauricio Macri”, se anotició de la existencia del polémico documento.

“Nos parece una medida extemporánea”, denunciaron los trabajadores. “Cuando hacían gala de su poder, planteaban que hasta los coordinadores tenían que entrar y salir, según el gobierno de turno. Hoy quieren colocar una nueva ‘capa geológica’ en el organismo, sabiendo que se van”, explicaron desde el gremio que integra la CGT.

En el mismo escrito se afirmó que durante los últimos cuatro años en el organismo se desplegó una persecución laboral, gremial y política y que “los telegramas de despidos se habían convertido en moneda corriente”.

El SECASFPI cuestionó el cambio de postura del Gobierno y señaló: “Como organización sindical vamos a seguir defendiendo a todos los compañeros y compañeras conveniados, pero lo que no podemos aceptar es a los que decían, hasta el viernes, que como llegaron con Macri, se van con Macri, (y) hoy se instalan en el organismo para empiojar una nueva gestión”.

Otro gremio que se refirió al tema fue la Asociación del Profesional de los Organismos de Previsión Social (APOPS), que emitió un comunicado que cuestiona en duros términos a la medida. “La Dirección Ejecutiva pasa a la planta permanente de nuestro organismo (a) aquellos patrones que persiguieron, apretaron y despidieron a cientos de trabajadores y trabajadoras”, criticaron. Exigieron que se derogue “ya” la resolución. “No permitiremos que se escondan en nuestra casa aquellos que intentaron destruirla y pusieron en riesgo el presente y el futuro de millones de argentinos y argentinas”, añadieron.

En octubre de 2015, el FGS contaba con U$S 64.000 millones. El Destape reveló que el Fondo perdió el 50% de su patrimonio, ya que por los negociados, el uso partidario y las malas inversiones los funcionarios lo redujeron a tan sólo U$S 31.900 millones en agosto de este año.

Trabajadores de Anses advirtieron a este medio que la publicación de la Resolución 266/2019 el último día hábil previo a las elecciones generales en las que Cambiemos perdió contra el Frente de Todos sólo puede leerse como un intento de pretender “quedarse y obstruir a la nueva gestión”.