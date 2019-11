Es con todos: Juan Román Riquelme no descarta ser candidato a presidente de Boca "si hay unidad"

Juan Román Riquelme rompió el silencio tras los rumores que indicaban que podía llegar a integrar algún espacio en el club y pidió la unidad en Boca de cara a las elecciones del 8 de diciembre. Y afirmó: "Si hay unidad, yo puedo pensar en ser presidente o lo que sea".

"Si me llaman, los voy a atender a todos. Después pienso mucho. Pienso que es el momento que estén todos juntos, que al club se lo quiere de verdad. Somos hinchas de #Boca. No de una lista o agrupación", afirmó en una entrevista que dio a Fox Sports.

"NUESTRO CLUB SE LLAMA CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS, EL MÁS GRANDE DEL MUNDO... EL MÁS GRANDE DEL PAÍS, SIN DUDAS"#RománxFOX - Juan Román Riquelme, contundente en la nota con @PolloVignolo. pic.twitter.com/rK7kVzMIeH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 7, 2019

Quienes pelean por la presidencia son Christian Gribaudo del angelicismo, Jorge Amor Ameal y Víctor Santamaría, como principales referentes del oficialismo y la oposición. "Me tienen cansado si soy 'oficialista', 'opositor', soy de Boca, somos todos bosteros y tenemos que estar todos juntos", reclamó Riquelme.

Añadió el ídolo: "Es el momento de dejen de pelearse por el poder, que dejen las diferencias, los intereses, tenemos que estar todos JUNTOS si queremos al club de verdad".

"VOY A ATENDER A TODOS LOS CANDIDATOS"#RomanxFOX | Juan Román Riquelme habló de las elecciones de Boca a fin de año. pic.twitter.com/dVWj4rpFkE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 7, 2019

Fue contundente en su pedido de unidad: "Nuestro club se llama Club Atlético Boca Juniors, el club más grande del mundo para mí, el más grande del país sin duda. Todos ellos estuvieron juntos. No digo cosas raras".

"No veo a los padres que sean de Boca que les digan a sus hijos que sean hinchas de la oposición, del oficialismo o de la verdadera oposición. Son títulos. Son todos hinchas del club. Que lo demuestren, que estén todos juntos", afirmó.

También dejó en claro: "No me parece relevante quién va a ser presidente. Si todos tenemos que ayudar. Es un club de fútbol. Me molesta cuando veo que se están peleando por el poder". Dijo Román: "Es momento de que estemos todos juntos, Boca está por encima de todos".

"Para algunos, es política. Para mí, Boca es un club atlético. Es Club Atlético Boca Juniors, no Club Atlético Oficialismo o Club Atlético Oposición. Es un club de fútbol", lanzó Riquelme en la entrevista con el Pollo Vignolo.

Ahora sólo resta saber si Román conseguirá la unidad, se sumará a alguna lista o quedará al margen de la definición electoral. La fecha límite para la presentación de los frentes es el miércoles 20 de noviembre hasta las 23.59.