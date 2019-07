Envalentonado, Espert apunta al macrismo por una campaña en su contra

El candidato de los liberales, José Luis Espert se encuentra más envalentonado y pega con efusividad al macrismo.

Ocurre que, la Justicia Electoral finalmente aprobó su candidatura para competir en las elecciones 2019 con el partido Unite, y ahora el economista comienza a planear su estrategia de campaña luego de que la jueza María Romilda Servini de Cubría rechazara la impugnación en su contra.

Su ex aliado Alberto Asseff, que lo abandonó para irse a Juntos por el Cambio, denunció en público que esa decisión tenía que ver con que el economista liberal era “funcional al kirchnerismo”. Como respuesta, Espert consideró que el Gobierno “proyecta” al hacer esa asociación, y dijo que Mauricio Macri es “uno de los grandes kirchneristas”, porque puso al peronista Miguel Ángel Pichetto como precandidato a vicepresidente.

En una entrevista concedida a El Cronista, el precandidato presidencial aseguró que el gobierno “se equivoca” al intentar bajarlo por creer que su propuesta le quitaba votos a su coalición y resaltó además que “los votos son de la gente y no de ellos”. “Yo le diría al Gobierno que cuidado que, bueno, ahora ya no me pueden bajar, ya fracasaron en el intento, pero no necesariamente si a mí me bajaban mis votos se iban a ir al macrismo”, aseguró.

En esa línea, consideró que probablemente “el voto por Espert sea un voto bastante duro, porque es gente muy decepcionada con Macri, y hay una parte muy importante de jóvenes, que son muy antisistema, que es nuestra propuesta”. En tanto, el economista apuntó contra un video que circuló este fin de semana por Whatsapp, la principal plataforma sobre la que el Gobierno se enfocará durante esta campaña. Dicho video, un montaje de fotos con un locutor de fondo, denuncia las presuntas vinculaciones de su candidatura con el Frente de Todos. Además, afirma que sus supuestos “socios ocultos” —entre los que menciona al dueño de América Daniel Vila y al banquero Jorge Brito— apoyarían su campaña política para que le reste votos al macrismo en un escenario de polarización entre el presidente y Alberto Fernández para así favorecer al kirchnerismo.

Es una cosa absolutamente disparatada”, aseveró al mencionado medio Espert. Por otro lado, el economista fue crítico con el sistema político al señalar que sostuvo “destruye a la gente” con las devaluaciones, los “impuestazos y los tarifazos”. “Nosotros queremos terminar con ese sistema que trata de extinguir la vida común en la Argentina”, expresó el economista al referirse a su propuesta.