La reaparición pública de Roberto Pettinato, en una entrevista con Intrusos en América, no pasó para nada inadvertida. De hecho, tras su insólita defensa luego de ser acusado por acoso sexual, Martina Soto Pose estalló contra el saxofonista y reveló nuevos detalles de las situaciones que le tocó padecer.

“Esos temas pasaron hace dos años y pico. Chicos, cumplí con todas las condenas. Como dije siempre: ya me iba mal desde antes, es verdad. No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo”, habían sido las palabras del ex conductor de Duro de Domar y Caiga Quien Caiga (entre otros). Lejos de callarse, Soto Pose tomó su cuenta de Twitter y estalló contra Pettinato: "Ver que a este tipo le vuelven a dar aire y que bromea con nosotras, es muy doloroso. Él es lo que es... es un tipo que es un abusador y un acosador".

Baby tb encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de “iniciación”? No sabía, che. — Martina Soto Pose (@MartinaSotoPose) February 24, 2020

Ante el cruce de un usuario que colocó a Baby Etchecopar por delante del ex integrante de 'Sumo', Martina reveló nuevos detalles del acoso sexual sufrido con Roberto Pettinato: "Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de 'iniciación'? No sabía, che".