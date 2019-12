Emiratos Árabes censura la película de Star Wars por un beso entre dos mujeres

Pese a haber arrancado con casi 300 mil espectadores en su primer fin de semana en Argentina, la cinta "Star Wars: The Rise of Skywalker" no fue bien vista en Emiratos Árabes, que decidió recortar una escena con un beso entre mujeres, censurando parte de la película.

Si bien el beso no modifica la trama, era un claro guiño de Disney hacia las minorías sexuales. Actualmente, en Emiratos Árabes ser homosexual esta castigado con la pena de muerte.

Se espera que la épica aventura corra la misma suerte en Qatar y en Arabia Saudita, donde también hay leyes que prohibitivas (aunque no extremas). La película logró eludir la justicia y no sufrir recortes en China, que también cuenta con una firme restricción familiar.

Este acto de intolerancias, odio y homofobia ha sido recurrente en varios éxitos con contenido de género o escenas de amor entre parejas del mismo sexo. Las biopics Bohemian Rhapsody y Rocketman, basadas en las vidas del líder de Queen Freddy Mercury y del cantante Elton John respectivamente, fueron recortadas por su contenido "no apropiado" según la arcaica legislación de las regiones.