Elisa Carrió: "Tengo mi velorio preparado por si me matan"

La diputada nacional Elisa Carrió afirmó que tiene preparado su velorio por si la "matan" y sostuvo que el kirchnerismo quiere meterla en la cárcel. "El lío que voy a hacer en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tenga un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de libertad", imaginó la legisladora.

"Puedo ir o no a la cárcel. Tengo arreglado mi velorio por si me matan. Tengo arreglado la cárcel, tengo que sacar una ley por el aire acondicionado. Tengo arreglado mi disfrute, todo. Lo que no me van a poder sacar es la tranquilidad de consciencia ni mi universo interior ni a Dios".

Acerca de la posibilidad de ir presa, la diputada sostuvo que no tiene miedo y además dijo que no le van a poder sacar "mi tranquilidad de conciencia, mi intimidad, ni mi universo interior, ni mi a Dios".

Consultada por la posibilidad de revertir la elección nacional en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, Carrió sostuvo: "El destino de la Argentina es maravilloso, pero Dios nos está probando".