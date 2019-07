Elisa Carrió presentó su libro, habló de su retiro y dijo que "marcaron agenda" sobre DD.HH. y pymes

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó su autobiografía "Vida" en el Teatro San Martín, acompañada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña.

"Los pueblos no se suicidan, por eso estoy segura de que Juntos por el Cambio ganamos en octubre", resaltó Carrió sobre las elecciones de este año. A la vez, la legisladora nacional volvió a coquetear con su jubilación y dijo que dejará "los cargos" en 2021, cuando termine su mandato. "Uno se tiene que ir para que los demás crezcan, esa es la razón por la que voy a dejar los cargos", afirmó la líder de la CC.

Sobre el presidente Mauricio Macri, señaló: "Defiendo al Presidente, aunque me cueste, me tocó abrir el camino. Y así, después de tantos años, impusimos una agenda, la de los derechos humanos, la prosperidad económica y de las Pymes". Esto lo dijo tras varios años de rispideces con los organismos de derechos humanos y con la incorporación de las pistolas Taser a las fuerzas de seguridad, elementos que la ONU advirtió que pueden ser mortales aunque sus defensores no los presenten como tales.

Incluso, Carrió habló de prosperidad económica el día que se conoció que el consumo en supermercados cayeran 13,5% en términos reales en mayo, con el dólar planchado y las primeras paritarias que, se suponía, iban a traer una mejora en el poder adquisitivo.

"En esta elécción se puede conseguir la consolidación de la República. Ahora estamos poniendo los cimientos", destacó. A su entender, hay que "construir un centro republicano que aleje al pais de los populismos y fascismos".