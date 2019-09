Elecciones en Mendoza: Cornejo huyó de las preguntas sobre Macri

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lanzó fuertes acusaciones contra la oposición, pero quiso eludir las preguntas sobre Mauricio Macri de una particular manera.

El líder radical disparó contra la candidata del Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti, por recibir el apoyo del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En ese sentido sostuvo: "Esta elección es provincial, los que la han nacionalizado son (integrantes de) una fuerza política que le quiere decir a los mendocinos cómo tienen que votar, que vinieron en aviones privados e hicieron un montaje digno de los bolsos de José López, digno de la corrupción K. Fue una de las cosas más ridículas que se han visto en los últimos tiempos".

No obstante, ante las preguntas sobre cómo está su relación con el presidente Macri y por qué no participa de los encuentros con él, el gobernador prefirió cortar la conferencia de prensa sin responder y hasta simuló no escuchar las consultas.