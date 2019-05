El gobernador de Salta y precandidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, aseguró que no está "ni con (Mauricio) Macri ni con Cristina (Kirchner)" y manifestó que su espacio, el de Alternativa Federal, es "la alternativa" a esos dos modelos, pese a haberse mostrado con el Presidente la última semana, sonriente y poniendo en común ciertos puntos de agenda, tal como lo manifestó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

En un brevísimo discurso aseguró que no se postula a la Casa Rosada "para garantizar la impunidad de nadie ni para que sigan aplastando a la Argentina". Por eso, sostuvo: "Iniciamos una nueva marcha para liberar la argentina, de la indignidad de la pobreza, de aquellos que trafican contra nuestros ideales".

Urtubey, quien se lanzará como precandidato presidencial para disputar la PASO en su espacio, sostuvo su "compromiso", el cual se tiene que escuchar "fuerte a lo largo de la Argentina", del de la reconstrucción de "un nuevo camino para el país". En su discurso, señaló el compromiso: "Tenemos un imperativo ético irrenunciable, tenemos que poner de pie a la Argentina. No se resuelve con operaciones de prensa, en redes sociales, se resuelve laburando, todos los argentinos detrás de un proyecto común".

Para ejemplificar el pedido, hizo referencia a Martín Miguel de Güemes: "Mientras aquí se daba la vida por la Patria, en Buenos Aires se la pasaban de cabildeo", una forma elíptica de mencionar a todos los que definen el futuro de su espacio político de cara a las elecciones. "Hoy nadie nos pide que dejemos la vida, lo único que nos piden los humildes es que no dejemos las convicciones para transformar la "Argentina en un país justo,libre y solidario".

En ese sentido, remarcó que no va a sumarse "a ese espectáculo grotesco en donde los políticos están discutiendo posiciones de poder mientras la gente se caga de hambre. Es algo que no voy a permitir". Por eso, concluyó: "No me postulo a la casa rosada para garantizar la impunidad de nadie, ni para que sigan aplastando a la argentina, ni Macri ni Cristina. Hay alternativa, somos la alternativa".

A la tarde, Sergio Massa, uno de los fundadores del espacio, pidió armar una coalición amplia, plural y federal y el congreso del Frente Renovador le otorgó el poder para negociar con otros sectores y dirigentes, lo que generó expectativas por una posible unidad ya que el tigrense aseguró que no buscará cargos políticos sino que "empujará" desde el lugar que le toque, aunque no dio definiciones concretas.