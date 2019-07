Elecciones 2019: Urtubey salió a respaldar el uso de la boleta corta

Mientras Alberto Fernández busca acercarse a los gobernadores que impulsan la boleta corta en sus provincias, Juan Manuel Urtubey salió a defender esta herramienta. “Me parece que es una medida que, en toda la Argentina, tenemos que entender y mirar con atención”,afirmó al ser consultado por la boleta corta que llevarán distintas listas de legisladores en las provincias.

“Los Gobiernos nacionales no entienden, muchas veces, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras penurias, porque no las conocen. En el fondo, ellos piensan para los grandes conglomerados del centro de la Argentina y una manera de hacerse oír es esta y me parece muy bien”, argumentó.

El precandidato a vicepresidente por Consenso Federal reitera ante políticos, gremialistas, empresarios, militantes de Libres del Sur, estudiantes universitarios, vecinos que cruza por las calles y periodistas, que "esta grieta arruinó la vida de los argentinos". Un discurso que repite para "pescar" votantes desencantados con las dos principales fórmulas de cara a los comicios.



Urtubey se muestra crítico tanto con el macrismo y kirchnerismo. “La Argentina no va hacia adelante con políticas de ajuste ni con la irresponsabilidad de los que se fueron antes”, apuntó el salteño a su paso por distintas ciudades del país en estos días.



Urtubey habla de las cualidades de su compañero de fórmula y acentúa que "Roberto Lavagna nos sacó de la peor crisis de la Argentina, es un hombre con experiencia y con una visión desarrollista y federal que compartimos".