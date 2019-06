Elecciones 2019: Urtubey ratifica su candidatura presidencial luego de la maniobra de Pichetto

Esta mañana, el Gobiero elogió al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y precandidato a presidente por Alternativa Federal. Desde el entorno del mandatario provincial niegan que pueda ocurrir un acercamiento con Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) ya que ratificó al espacio que comparte con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Alternativa Federal.

Tras la decisión del senador Miguel Pichetto de convertirse en el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey insiste en su precandidatura presidencial por Alternativa Federal, confirmaron fuertes allegadas a Urtubey a El Destape. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también lo hizo así.

Hacemos por Córdoba inscribirá la alianza para participar de las elecciones con candidatos a diputados nacionales propios que defiendan los intereses de nuestra provincia.

Además, ratificamos nuestra pertenencia a Alternativa Federal, coalición que se inscribirá nacionalmente. — HacemosPorCba🤝 (@HacemosCba) 11 de junio de 2019

El caso de Urtubey fue significativo, porque el gobernador de Salta fue el primero en ser tentado por Macri, según se supo en dos oportunidades. El jefe de Estado le había ofrecido durante el fin de semana la vicepresidencia a Urtubey, pero este rechazó la propuesta, según indicaron en su entorno.

Esta mañana, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que con Urtubey siguen "conversando" y lo calificó como "un dirigente muy importante para los consensos". Sin embargo, recordó: "Entiendo que ha manifestado su voluntad de seguir construyendo Alternativa Federal".

Si bien Pichetto promete que se llevará a un grupo de dirigentes peronistas a la nueva coalición de Cambiemos que ya tiene nombre: “Juntos por el cambio”, Urtubey y Schiaretti se mantuvieron firmes en su equidistancia entre la Casa Rosada y el kirchnerismo. Es más, el salteño llevará adelante un acto este miércoles 12 de junio por la tarde en el partido de La Matanza.

Urtubey aspira competir por el "voto del medio", y aseguró que no se sumará al lavagnismo. "Vamos a fondo solos. Si quiere competir Lavagna en las PASO, bienvenido. Si no, mantendremos la coherencia: ni Macri ni Cristina. Si quiere que nos sumemos, es una imposición, no es un consenso", dijo un colaborador de Urtubey a este medio.