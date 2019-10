En medio de la gira del "Sí, se puede" en Pergamino, María Eugenia Vidal aseguró que una medida de su gobierno fue feminista.

Después de la polémica levantada por la frase machista de Mauricio Macri, en la que intentó explicar su visión del populismo y recurrió a un ejemplo cargado de estereotipos, al decir que es como “ceder la administración de tu casa a tu mujer” y "en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa”, la gobernadora intentó disolver las críticas.

En ese sentido, se refirió a las políticas que su gobierno llevó adelante: "En los últimos tres años y medio un millón de personas adultas volvieron a terminar el primario y el secundario, miren si no se puede".

Y profundizó: "La mayoría mujeres, la mayoría de hogares pobres, volvieron a estudiar. Miren si esa no es una revolución silenciosa contra la pobreza, miren si eso no es dignidad, miren si eso no es apostar al futuro en serio, si eso no es un mensaje feminista. Sí, se puede".