Elecciones 2019: según Caserio, "Algo cambió entre Alberto Fernández y Schiaretti, hubo una distensión"

El presidente del bloque del PJ en el Senado, Carlos Caserio, se refirió a la reunión que mantuvieron ayer Alberto Fernández con Juan Schiaretti tras la misa en homenaje a José Manuel De la Sota: "Si Schiaretti apoya a Alberto el peronismo podría ganarle a Cambiemos", al tiempo que señaló: "Ayer hubo una distensión entre Alberto y Schiaretti, algo cambió".

En diálogo con FM Futurock, Caserio aseguró: "Me quedé sorprendido por la recepción que tuvo Alberto Fernandez ayer en Cordoba", y agregó: "Hay un gran apoyo del peronismo cordobés a Alberto Fernández". En este sentido, expresó: "Muchas veces tenemos diferencias con el gobierno de Schiaretti porque no se define politicamente", aunque aclaró: "Puede haber un acercamiento entre Schiaretti y Alberto".

Por otro lado, se refirió a la Emergencia Alimentaria: "Esperamos aprobar la Emergencia Alimentaria el miércoles para poder bajar la tensión social", y concluyó: "Schiaretti es una figura dificil. Su actitud ayer fue buena".

Anoche, pese a que no estaba previsto en la agenda de ninguno de los dos, Alberto Fernández y Juan Schiaretti, finalmente se reunieron en Córdoba. El gobernador se acercó esta noche al hotel donde se aloja el candidato presidencial, luego de que ambos participaran más temprano de la misa en homenaje al ex mandatario provincial José Manuel De la Sota, a un año de su muerte. "Me ha dicho con todas las letras que cuente con él para gobernar en el futuro", reveló Fernández al finalizar la cumbre.

El mandamás del peronismo cordobés, por su parte, arribó cerca de las 9 de la noche al hotel Holliday Inn de la capital provincial para tomar un café con el postulante del Frente de Todos, quien mañana tiene previsto una serie de actividades para continuar fortaleciendo su imagen en el distrito de cara a las elecciones de octubre. Al concluir la reunión, Fernández reveló que si bien mantiene con Schiaretti algunas "diferencias" sobre el presente del país, el encuentro fue positivo. "Fue una linda reunión. Fue importante siempre hablar con el Gringo porque es alguien que tiene mucha experiencia, somos amigos de hace muchos años. Él ha preferido dar libertad a los votantes cordobeses que lo acompañan a él pero pudimos hablar mucho sobre el presente y sobre las cosas que hay que hacer en el futuro", respondió Alberto Fernández durante una entrevista en el programa Hagan Algo, que se transmite por C5N.