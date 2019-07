Elecciones 2019: Rossi, sin dudas por el lugar que ocupará Perotti en la campaña de FF

El Diputado Nacional Agustín Rossi anticipó la visita de campaña de Alberto Fernández a la provincia de Santa Fe y advirtió que "no hay problemas entre Perotti y Alberto", señaló que el Gobernador electo participará de las actividades del precandidato presidencial y puntualizó que "va a ser muy bien recibido Alberto Fernández en la provincia. Nunca dudé de dónde iba a estar Omar Perotti porque es un hombre del peronismo".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el jefe de la bancada del Frente Para la Victoria indicó que "una cantidad importante de dirigentes que no nos acompañaron en las elecciones provinciales, sí lo harán en estas porque el que "no gane Macri" tiene un único voto posible".

"Creo que tendremos un muy buen resultado electoral en la provincia de Santa Fe, no tengo dudas", advirtió Rossi. Y agregó que "tengo expectativas de que vamos a hacer una mejor elección de la que hizo Perotti como Gobernador, es una provincia donde Alberto y Cristina tiene una intención de voto muy alta"

"La aparición de trueques es otra de las consecuencias de las políticas económicas que nos deja este gobierno", sintetizó el dirigente. Y concluyó: "La idea de hacer el esfuerzo de que no gane Macri en la Argentina existe en muchos que no son de nuestro espacio. Y para que no gane la opción es Alberto y Cristina".