Elecciones 2019: Roberto Lavagna confirmó que enfrentará a Macri-Pichetto y Fernández-Fernández

"Euforia". Ese es el estado de ánimo que hay en Paraguay, frente a la Plaza Libertad, donde Roberto Lavagna tiene su búnker. El economista está confiado en que su postura de mantener la tercera vía le traerá un buen resultado luego de que Alternativa Federal quedó dinamitado por la casi segura decisión de Sergio Massa de ir en un mismo frente con el peronismo y el kirchnerismo y el anuncio de Mauricio Macri de que Miguel Ángel Pichetto será su precandidato a vicepresidente en las próximas elecciones.

"Esto ratifica que teníamos razón", afirmaron cerca de Lavagna, quien desde el verano comenzó a construir por fuera del kirchnerismo y el macrismo y se opuso fuertemente a ir junto a cualquiera de esos espacios.

Lavagna mantiene su precandidatura a Presidente y, cuando falta poco más de un día para el cierre de alianzas, espera a que baje la espuma por estos fuertes anuncios y no pierde la esperanza de que algún radical desencantado se sume a un armado con Consenso 19. A los socialistas como Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer, el gremialista Luis Barrionuevo, entre otros, se podría sumar Ricardo Alfonsín si su enojo con el ajuste de Cambiemos lo lleva a romper.

Días atrás, Pichetto confirmó su ruptura con Roberto Lavagna. "Alternativa Federal va a presentarse, hubo una negativa de participar de Consenso 19. Roberto Lavagna no quiso participar en primarias", afirmó el senadro rionegrino. Tras sonar como posible vice de Lavagna, lo responsabilizó de no aportar a la construcción de un espacio "por fuera de la grieta" y lanzó: "Lavagna no tiene visión política, desintegró Alternativa Federal".

Lavagna está convencido de que estas dos noticias que se conocieron hoy lo ayudan en su armado "por fuera de los extremos" y confía en que muchos de los votos que recibirá serán macristas desencantados. Este dato alienta al kirchnerismo. El ala política de Cambiemos, hoy afuera del armado electoral, sostiene que la candidatura de Lavagna perjudica a Macri y lo deja con posibilidades de perder en primera vuelta.