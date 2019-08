Elecciones 2019: Pepe Cibrián fue durísimo contra el Gobierno y lo calificó como "no humano"

El actor y productor Pepe Cibrián contó que votó a Mauricio Macri y Cambiemos en 2015 pero que en estas elecciones no acompañará al oficialismo porque "es un Gobierno no humano", que no tiene conexión con la realidad y necesidad de los argentinos.

Cibrián explicó: "Creo que este Gobierno al cual voté, como voté a Cristina y a Menem, me parece que es un Gobierno no-humano, no se conecta con la realidad ni con la necesidad de la gente. A la gente no le preocupa la corrupción ni los asesinatos, le preocupa comer y poder mandar a su hijo a un colegio, se tienen que hacer cargo de todo esto".

Entrevistado en ADN, por C5N, agregó que fue "defraudado por este Gobierno" porque "no hay una sensibilidad social, no hay un trato humano a la gente" y explicó: "Ésto lo he vivido 700 veces y creo que ésta es una de las veces más duras" porque "hay gente que tiene hambre".

En esa línea, el actor aseguró que cuando hay hambre, "a la gente no le importa nada todo lo demás" y describió: "El dólar ya subió 80 mil veces y en mi vida 60 veces, pero el señor que tiene una deuda UVA se tiene que suicidar. Conozco gente que tiene sueldos de $25 mil pesos y no sé dónde coño se van a meter los bancos todos los departamentos".

Ante esta situación dramática, con aumento de la pobreza, de la indigencia, la escalada del dólar y del riesgo país y la entrada de la Argentina en default, remató: "Hace muchísimo que no se veía por eso estoy muy enojado con este Gobierno".