Elecciones 2019: para Miguel Ángel Pichetto, el Gobierno está "sólido" en la economía

El precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, causó revuelo esta noche en Todo Noticias, al asegurar que el Gobierno está sólido en el plano económico.

Fue durante una entrevista con Joaquín Morales Solá en Todo Noticias. Casualmente, ese mismo día por la mañana la "consistencia económica oficial" se vio trunca por la guerra económica entre China y Estados Unidos.

El conflicto tuvo una nueva escalada luego de que los orientales devaluaran su moneda para pasar por encima el aumento de aranceles a sus productos impuesto por Donald Trump, lo que generó una devaluación generalizada (pero más marcada en Argentina).

"Alberto Fernández tiene construcciones dirigidas a provocar corridas o eventualmente un escenario parecido al del 2001, en el que todos pierden. Lo que pasa es que el Gobierno está consistente en el plano económico, el Banco Central está firme y eso no ocurrió", sentenció el mismo día que el dolar se apreció más de $0,80.

Además, el senador hizo referencia el ex espacio que quiso armar y sus restos expresados en Consenso Federal: "No creo que supera al dígito". También enfatizó: "Tengo confianza pero no lo digo basado en una encuesta".