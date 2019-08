Elecciones 2019: Marcos Peña rompió el silencio y cuestionó que a Juntos por el Cambio le faltó "calle"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reapareció tras la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO y realizó una durísima autocrítica sobre la estrategia electoral del oficialismo.

"No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, volver a las fuentes. Hay muchas razones por las que fuimos perdiendo eso. A veces, creo, cuando llegás a múltiples gobiernos tenés mucho más para perder y te aburguesás un poco", apuntó Peña en una entrevista para La Nación.

Pese a ser apuntado por propios y ajenos como uno de los mariscales de la derrota, el funcionario intentó desligarse de las acusaciones y sostuvo: "Como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección".

Sobre los rumores respecto a su renuncia, el jefe de Gabinete señaló que está en su cargo "por una pelea que viene de hace mucho tiempo, una convicción muy profunda" y que no tienen "ninguna duda de la vocación y las ganas de dar esa pelea en octubre".

Asimismo, subrayó que nunca estuvo "atado a ningún cargo" y reveló cómo fueron sus horas posteriores a la derrota en las PASO: "Sin dudas el domingo a la noche, como responsable de la campaña y jefe de Gabinete, entre otras cosas analizamos qué teníamos que cambiar y él (Macri) tomó la decisión".

En cuanto a los resultados electorales peña admitió que esperaban porcentajes distintos pero siempre supieron que era "una elección difícil". "Tuvimos un desgaste muy grande que se genera por muchos meses de recesión, caída del salario real y el desgaste que eso produce en los votantes, eso fue parte de los desafíos", reconoció.

No obstante, consideró que "en una PASO hay un montón de comportamientos que hay que enmarcar en esa instancia, la elección general es en octubre" y se esperanzó con que "esa bronca que una parte de los votantes expresaron no lo hicieron convencidos de votar a otras alternativas, sino queriéndonos dar un mensaje".

"El desgaste que produjo tantos meses y tantos momentos en donde no ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir, ese exceso de pronósticos, debilitó nuestra credibilidad en parte. Por eso pongo el foco en lo que viene, creo que estamos a tiempo porque no sentimos que hubo un mensaje de ruptura", evaluó a la par.

De cara a la campaña hacia las generales, Peña reafirmó que Jaime Durán Barba continúa en el equipo trazó una nueva estrategia: "Separaría al Gobierno de la campaña. En términos de Gobierno hemos sido claros que escuchamos el mensaje. No solo con la batería de medidas, también con el tema de la actitud y las prioridades. Para ayudar a transformar esa angustia que tiene mucha gente en una energía de futuro".