Elecciones 2019: Jair Bolsonaro afirmó que "Argentina eligió mal" y no piensa felicitar a Alberto Fernández

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que "Argentina eligió mal" en los comicios generales que consagraron presidente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y avisó que no pretende felicitarlo por la victoria ante su aliado Mauricio Macri en la primera vuelta.



Desde Emiratos Árabes Unidos, el militar fascista dijo que según lo que escuchó en las últimas horas, "hay empresas que están retirando dinero de la Argentina". "Lamento, no tengo la bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal", subrayó Bolsonaro, quien en los últimos meses había hecho campaña con sus declaraciones a favor de la reelección de Macri.

En diálogo con periodistas que cubren su gira por Asia, el jefe de Estado brasileño añadió: "No pretendo felicitar (a Fernández). Pero bueno, no vamos a indisponernos, vamos a esperar el tiempo para ver la real posición en la política que él tiene y veremos cuál es la línea que adoptará".



Además, expresó su descontento porque el presidente electo argentino se solidarizó con el detenido ex mandatario y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva. "El primer acto de él fue Lula Libre, diciendo que está preso injustamente. Entonces, hoy estamos viendo a lo que vino, sin contar con la izquierda brasileña que está allá" (en Argentina), afirmó el ex capitán del Ejército.

También hoy cumple años mi amigo @LulaOficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio.



Parabéns pra você, querido Lula. Espero verte pronto. #LulaLivre pic.twitter.com/PiRE931CxS — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019





Bolsonaro advirtió a la Argentina que puede ser "apartada del Mercosur" en caso de que Fernández no siga la línea adoptada hasta ahora por el gobierno de Macri, una amenaza que ya había expresado días atrás. "No digo que nosotros saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos a Paraguay -no sé lo que ocurrirá en Uruguay- y decidir si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo con la Unión Europea. Si se hiere el acuerdo, podemos apartar a la Argentina, pero espero que eso no sea necesario, que no cambie el rumbo comercial", dijo.