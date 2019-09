Elecciones 2019: Esteban Bullrich desmintió a Luis Brandoni y su teoría del fraude

El senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, desmintió los dichos del actor y militante oficialista, Luis Brandoni, quien aseguró que el Gobierno perdió la elección por culpa del fraude por lo que podrían ganar en primera vuelta si no se hiciera trampa.

"Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta", dijo Brandoni en un audio que circuló en las últimas horas. Al respecto, el senador y exministro de Educación de Cambiemos aseguró: "No creo que perdimos por el fraude".

LEA MÁS La delirante teoría de Brandoni sobre porqué perdería Macri

Para Bullrich, la elección se puede revertir: "Lo creo y trabajamos para eso. Estoy convencido que se puede dar vuelta el resultado", pero advirtió que si lo único a lo que apunta el oficialismo es a "mejorar la fiscalización", no hay forma de ganar los comicios.

En una entrevista con Radio Con Vos, el senador lanzó: "Creo que hubo casos de fraude, que tuvimos algunos problemas de fiscalización que no nos hicieron perder la elección pero que sí le dieron un volumen distinto al que hubiera tenido si no hubiera habido". Por eso, la denuncia de Brandoni "no cambia el resultado".

En un audio que Brandoni envió por Whatsapp desde Madrid, afirmó: "Si no hay fraude ganamos nosotros, me entere antes de anoche, leyendo, viendo un reportaje a Pichetto que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hizo en las escuelas, que son todas kirchneristas, entonces cómo no iba a haber fraude”,

Pese a sumarse a la teoría de una situación electoral irregular, Bullrich recomendó "hacer algo más que mejorar la fiscalización" porque si es "lo único" que van a hacer de diferente en los comicios de octubre, van a perder, vaticinó.