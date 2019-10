Elecciones 2019: en Tres de Febrero, Axel Kicillof le envió un mensaje a los intendentes oficialistas

El candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el partido de Tres de Febrero, donde realizó un acto junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, y llamó a acompañar el proyecto del Frente de Todos en las elecciones de la próxima semana.

Antes los medios, el ex ministro de Economía aseguró: "Ahora hay ataques muy fuertes contra mí y supongo que seguirá con otros dirigentes de la oposición. Nosotros vamos a seguir igual, no vamos a entrar en ninguna provocación".

"Han borrado a Vidal y a Macri en los carteles en muchísimos lugares. Lo dirigentes del PRO y Cambiemos han llamado a cortar boleta. Me parece que los intendentes oficialista deberían hacerse cargo de quienes son los dirigentes que lo llevaron ahí. Si tienen críticas a Vidal y a Macri, ¿por qué no lo hicieron antes y no lo hacen ahora?", cerró.