Elecciones 2019: el peronismo bonaerense advierte que "este Gobierno juega sucio"

Fernando Gray, presidente del PJ Bonaerense, a días de las PASO se refirió a la situación electoral en la Provincia y remarcó: "Estamos muy entusiasmados con la campaña de Axel Kicillof”. Y agregó: "Primero subestimaron a Kicillof, y es una persona muy inteligente y con una voluntad de trabajo tremenda. Se mete en los temas y se compromete", aseguró.

Del mismo modo y ante las distintas opiniones vertidas sobre la inclinación política del candidato del Frente de Todos, el intendente de Esteban Echeverría contestó: “Kicillof es un compañero, es parte del espacio nacional y popular". Del mismo modo, agregó: "Axel es un candidato que si le decís en media hora está el debate va. A Vidal la van a tener que coachear 2 meses y no llegan".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, Gray criticó la utilización del sistema Smartmatic y mostró su preocupación por las pruebas realizadas: “La empresa Smartmatic no me da ninguna confianza, fue cuestionada en 4 de 5 continentes". Asimismo afirmó: "No tenemos el código fuente del software de Smartmatic. No nos dieron acceso, por lo que no conocemos sus características". “El simulacro electoral fue una puesta en escena, porque el sistema lo van a implementar en 13.000 escuelas y dieron acceso a 31", advirtió y planteó que "este Gobierno juega sucio y está viendo como nos puede trampear la elección".