Elecciones 2019: El candidato a gobernador de Gómez Centurión llama a votar a Mauricio Macri

Gustavo Álvarez, el candidato a gobernador bonaerense de Juan José Gómez Centurión, pidió a sus seguidores que no voten al Frente Nos en las elecciones generales del próximo domingo y que apoyen a Juntos por el Cambio, que lleva en la boleta a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

"Te pido que no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto", aseguró Álvarez en un video grabado que difundió a través de sus redes sociales.

El candidato de Gómez Centurión dijo que decidió renunciar a sus votos para evitar el triunfo del kirchnerismo, y advirtió: "Salvemos a la patria del narcotráfico, salvemos a la patria de la tercera Revolución Bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina".

Álvarez criticó a la fórmula presidencial del Frente de Todos, que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kichner y planteó que "corre riesgo de que vuelvan los Zaffaroni o los jueces truchos". Además, para el dirigente, el postulante a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, es "un candidato trucho, un ilegal en la provincia".

"Cristina ya sabemos lo que es. El experto en derecho Alberto Fernández es cómplice del tema de la efedrina con el recaudador (Héctor) Capaccioli. No los podemos votar", lanzó.

Álvarez, que se define como un "peronista y provida", quedó quinto en las PASO del 11 de agosto pasado con 168.223 votos, superando el piso exigido para poder competir en las elecciones del domingo próximo.