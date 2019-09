Elecciones 2019: echaron al funcionario de Senasa que amenazó con "c... a tiros" a quien ponga un cartel de Axel Kicillof

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) le pidió la renuncia hoy a un director del organismo, que amenazó en un video publicado en las redes sociales con "cagar a tiros" si ve a alguien colocando carteles de Axel Kicillof enfrente de su campo.

Montoya estaba en funciones en el Senasa desde el año pasado. Tras sus dichos, el presidente del Senasa, Ricardo Negri, actuó enseguida para reclamarle su alejamiento. "En el organismo no hay margen para estas cosas. Cada uno piensa lo que quiere como hombre libre, pero elegimos servir en el Senasa y este es de la República", fue el mensaje que dio Negri al interior del organismo tras este caso.

Carlos Martín Montoya, ahora el exfuncionario del SENASA, había publicado un video de Facebook que rápidamente fue viralizado en el que puede verse que maneja el vehículo mientras se filma diciendo unas palabras: "Con gran dolor y bronca he visto que por toda la ruta 5 de la Provincia de Buenos Aires hasta 9 de Julio hay muchísimos carteles de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, más de 40 les diría".

Y continúa: "No he visto un solo cartel de María Eugenia Vidal. A mi si me quieren poner un cartel en el frente del campo, si los veo, los cago a tiros. Y si veo el cartel ya puesto, dura menos que un pedo en una canasta".