Elecciones 2019: duro mensaje del gobierno de Juan Schiaretti contra Mauricio Macri

El Gobierno de Córdoba, comandado por Juan Schiaretti, le pegó a la gestión de Mauricio Macri por las medidas económicas adoptadas y que derivó en una pérdida de más de veinte millones de pesos para la provincia en un año.

La provincia que acompañó a Juntos por el Cambio en las PASO - en las que Macri perdió casi por 17 puntos contra Alberto Fernández -, con 48,18% de votos para el oficialismo y 30,39% para el Frente de Todos, emitió un duro comunicado y tiembla la buena relación con el Gobierno nacional.

"La recaudación total de agosto presentó una variación nominal del 43,2%, respecto al mismo mes de 2018. Descontando la inflación, esto implica una caída del 6,6% en términos reales", explicó la gobernacion cordobesa en su cuenta oficial de Twitter.

LEA MÁS La foto de la reunión entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti en Córdoba

En un hilo de cinco publicaciones, sostuvo: "Debido a esta situación, la Provincia registró una pérdida acumulada de $20.331 millones en 12 meses, que supera en $3.470 millones la recaudación mensual en promedio".

Debido a esta situación, la Provincia registró una pérdida acumulada de $20.331 millones en 12 meses, que supera en $3.470 millones la recaudación mensual en promedio. — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 3, 2019

Por ello, manifestó la administración de Córdoba, "las finanzas públicas de la Provincia se ven perjudicadas por la crisis nacional, ya que el 90% de los recursos provienen de impuestos ligados a la actividad económica, como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos".

Además, se remarcó que "los recursos propios cayeron un 7,2% en términos reales, mientras que los nacionales cayeron un 6,2% real", lo que puso en jaque la economía provincial sumado a que "el crecimiento de la recaudación tributaria nacional por encima de la inflación no refleja lo que ocurre en la Provincia, ya que los ingresos nacionales incluyen lo recaudado por Derechos de Exportación, que no son coparticipables" y, por ende, no se reparten entre los distritos.

Los recursos propios cayeron un 7,2% en términos reales, mientras que los nacionales cayeron un 6,2% real. — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) September 3, 2019

De este modo, la Gobernación cordobesa sacó chispas y dejó en evidencia cortocircuitos con la gestión nacional por el perjuicio millonario a las arcas provinciales.