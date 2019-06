Elecciones 2019: diputados de Argentina Federal apoyan la fórmula Fernández-Fernández

Se acerca el cierre de listas y las definiciones se aceleran. El Frente de Todos crece y esta tarde Alberto Ferández sumó el apoyo de la mayoría de los diputados del interbloque de Argentina Federal, el espacio que responde a los gobernadores y que se vio afectado luego de la disolución del armado de Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. Legisladores de Salta, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Chaco, Tucumán y San Juan expresaron su respaldo a la fórmula Fernández-Fernández. Al final de la reunión se sumó Wado de Pedro.

Según confirmó El Destape, estuvieron presentes Javier David (Salta), quien ofició como organizador del encuentro y nexo entre Fernández y los diputados, Oscar Macías (Corrientes), José Martiarena (Jujuy), Rubén Miranda (Mendoza), Carolina Moisés (Jujuy), Juan Mosqueda (Chaco), Elda Pertile (Chaco), José Orellana (Tucumán), Pablo Yedlin (Tucumán), Gladys Medina (Tucumán), Walberto Allende (San Juan).

En la oficina que Fernández tiene en el barrio porteño de San Telmo, los legisladores y el precandidato a Presidente analizaron la situación del país y de cada uno de sus distritos y, aunque no lo admiten en on, también se abocaron al armado de las listas de cara a las elecciones. Si bien en estos días se definirá el futuro de cada uno, es cierto que no todos irán por la renovación. Por ejemplo, Orellana fue elegido hace algunos días como intendente de Famaillá.

En diálogo con El Destape, uno de los asistentes aseguró que en los distritos con gobernador peronista, más allá de la negociación que llevará adelante Fernández, se respetará la voluntad de cada uno para el armado de las listas. Distinta será la situación en las provincias donde no gobierna el PJ. "Si la dirigencia se pone de acuerdo se respalda y sino habrá PASO".

Cerca del precandidato a Presidente señalan que fue un apoyo simbólico, que es un gesto más de la amplia unidad que se busca, con consenso, y que se suma a los respaldos de los gobernadores y a las contundentes siete victorias del peronismo en las elecciones provinciales.

Si bien el interbloque Argentina Federal no se disolverá, estos gestos (el de los diputados y gobernadores), lo deja muy golpeado. Desde el entorno del presidente del interbloque, Pablo Kosiner, aseguraron a El Destape que "el espacio siempre se caracterizó por el diálogo y se respeta la posición de cada diputado" respecto a sus posiciones de cara a las elecciones.