Elecciones 2019: cerró la campaña en San Juan y el peronismo busca repetir el triunfo de las PASO

En la provincia sanjuanina, la previa de las elecciones nacionales tuvo su mayor atención en las visitas nacionales, de cara a elegir presidente. Alberto Fernández llegó dos veces a la provincia, en un año, antes y después de las PASO, para renovar e impulsar el compromiso de trabajar mancomunadamente con los gobernadores, especialmente con Sergio Uñac, a quien le auguró una gran tarea con la liga de sus pares, para lograr el federalismo prometido.

En esa línea de trabajo está el ganador de las PASO en la provincia cuyana: José Luis Gioja, el hombre del PJ Nacional, estuvo muy presente en estas últimas semanas para llegar a los vecinos.

En el cierre de campaña electoral, su rival Marcelo Orrego, quien quedó segundo en la elección a gobernador por esa provincia cuyana, recurrió a la misma acción y se dedicó a charlar con los vecinos en caminatas; culminando con un acto en su bunker, tal como lo hizo en su campaña anterior. Lo hizo junto a Susana Laciar y a Rodolfo Colombo, quienes lo acompañan en Juntos por el Cambio.

Orrego, que se había despegado de Mauricio Macri de las elecciones anteriores, para no perder votos, recibió a Pichetto hace algunos días, quien llegó a San Juan en lugar del presidente. Es que Macri visitó San Juan cuando asumió hace casi cuatro años y no volvió a hacerlo, lo cual no cayó muy bien entre los habitantes de la provincia. De hecho, más del 50% de la comunidad del Oeste decidió no acompañarlo. Por último, Nancy Avelín, quien se quedó con la interna contra Conrado Suarez por un lugar representativo en Consenso Federal, también optó por el contacto con la gente.

Mientras tanto, Uñac acompañó a sus candidatos con un cierre especial. Junto a José Luis Gioja, Graciela Caselles y Gerardo Torrent, participó de una caminata y una mateada en su suelo natal, Pocito. También tuvo actividades en Rawson, suelo giojista desde hace años, Rivadavia y Albardón.